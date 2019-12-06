بن قرينة: إسترجاع الأموال المهربة للخارج سيُعزّز دبلوماسيتنا

تعهد المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة، أنّه سأعمل على بناء دبلوماسية تطبعها الندية والمصالح المشتركة.

وخلال المناظرة التي جمعت المترشحين الخمس لرئاسيات الـ12 ديسمبر المقبل، اليوم الجمعة.

صرّح بن قرينة: “سأعمل على بناء دبلوماسية متكاملة ومتبادلة، ذات سيادة، تطبعها الندية والمصالح المشتركة”.

متابعًا: “سأصنع من الجزائر دولة محورية في الساحل وفي المغرب العربي، لكن سلام سيادتنا في المنطقة يأتي من الأمن الداخلي”

مضيفًا: “إسترجاع الأموال المهربة للخارج سيعزّز من سيادتنا، لذلك سأستفتي الشعب في كيفية إرجاع الأموال المنهوبة، والعفو عن المتورطين سيكون بشروط”.