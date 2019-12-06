بن قرينة: الأرقام التي تقدمها الحكومة حول نسب التضخم غير حقيقية

أكد المترشح للرئاسيات، عبد القادر بن قرينة، أنّ الأرقام التي تقدمها الحكومة حول نسب التضخم غير حقيقية.

وخلال المناظرة التي جمعت المترشحين الخمس لرئاسيات الـ12 ديسمبر المقبل.

صرّح بن قرية: “نفس الذي طبقوا الإشتراكية علينا، هم نفسهم من طبقوا الرأسمالية، ما سبب ضيق المعيشي الذي يعيشه الشعب”.

مواصلًا: “الأرقام التي تقدمها الحكومة حول نسب التضخم غير حقيقية ولا صحّة لها”

موضحًا: “تدهور القدرة الشرائية، أنا أستطيع أن نستقيه من زكاة الفطر، حيث كانت 100 دينار السنة الماضية وهذه السنة 120 دينار، أي أنّ التضخم نسبته 20 %”.

متابعًا: “الإعانات الاجتماعية ينبغي أن تُوجه لمستحقيها من دون إهانات وبحفظ كرامتهم”.