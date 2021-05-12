بن قرينة: الإحتلال الصهيوني نغّص علينا فرحة العيد.. ومع فلسطين ظالمة أو مظلومة

قال عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، إنّ قضية فلسطين للأمة الجزائرية هي وصية الشهداء.

وأضاف بن قرينة خلال وقفة تضامنها نظمتها حركة البناء للتضامن مع فلسطين، أن كل موقف يجب أن يساهم في نصرة فلسطين.

وأوضح ذات المتحدث، أن الإحتلال الصهيوني نغصّ علينا فرحة العيد بقصفه الشعب الفلسطيني الأعزل.

وكشف في ذات السياق، أنه في الجزائر نلتحم شعبا ومؤسسات ونحمل شعار مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.

كما ثمن بن قرينة، الموقف الرسمي للدولة الجزائرية حول القضية الفلسطينية، داعيا المترشحين للإنتخابات التشريعية أن تتضمن خطاباتهم دعاوي لنصرة فلسطين.

وطالب بن قرينة من الدول التي تتغنى بالديمقراطية منح الشعوب المغلوبة الحقوق التي يتمتع بها حيواناتهم على الأقل.