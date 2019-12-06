بن قرينة: الإنتخابات الوحيدة التي لم تُزور هي إنتخابات التسعينات

قال المترشح عبد القادر بن قرينة، إنّ الإنتخابات الوحيدة، التي لم تُزور، منذ إنطلاق المسار ديمقراطي، بالبلاد هي إنتخابات التسعينات.

وخلال المناظرة التي جمعت المترشحين الخمس لرئاسيات الـ12 ديسمبر المقبل.

صرّح بن قرينة: “أتعهد بأن كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية تتكفل به السلطة المستقلة المنتخبة عن طريق البرلمان”

متابعًا: “الإنتخابات الوحيدة التي لم تشهد تزويرًا هي إنتخابات بداية التسعينات، بقضل الإرادة السياسية آنذاك، وهذه المرة لن تكون مزورة بفضل السلطة الوطنية المستقلة للإنمتخابات”.

مواصلًا: “سأكرس شفافية حقيقية وتامة وإرادة سياسية لتكون الإنتخابات بعيدة عن أي تزوير”.