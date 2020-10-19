بن قرينة.. الاعتداء ضد رسول الله هو انتهاك للدستور والقانون

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن عرض رسول الله هو عرض كل الجزائريين.

واعتبر بن قرينة، أن الإعتداء ضد رسول الله من البعض “اعتداء على الدستور والقانون وانتهاك للحقوق العامة ودوس على القيم”.

وندد المتحدث إن حركة البناء الوطني بأي اعتداء يمس حرمة وعرض رسول الله عليه الصلاة والسلام من أي طرف كان .

ودعت حركة البناء الوطني الشعب الجزائري للتعبير القانوني عن رفضه لهذه الانتهاكات لحرمة الاسلام.

كما طالب الحركة الحكومة، للتدخل التزاما بالاسلام دين الدولة وتمجيدا الدين الإسلامي واحترامه.

وأضاف بن قرينة، “إن الشعب الجزائري المسلم وهو يستعد للإحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف مع دخول شهر ربيع الأول لا يسمح بأن تصدمه هذه المحاولات البائسة لتعكير صفو البلاد”.

تابعا “ودفعها إلى التعفين والتعامل بمكيالين مع قيم الشعب وموروثه التاريخي ومقدساته الدينية”.

وأشار بن قرينة، إلى “أن الجميع مسؤول لإيقاف مسلسل الانتهاك للقيم والاعتداء على الثوابت وتجاوز للقانون فالقانون فوق الجميع”.