بن قرينة: التسابق السياسي بمناسبة الانتخابات الرئاسية ظاهرة صحية تعبر عن التنافس الديمقراطي

أكد عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني: اليوم السبت، أن التسابق السياسي بمناسبة الانتخابات الرئاسية ظاهرة صحية تعبر عن التنافس الديمقراطي.

وفي لقاء مع قناة النهار، قال بأن حزبه وضع قاعدة أساسية في مؤتمره الأخير وهي أن تحمل الأعباء يسبق السعي وراء المواقع والمناصب.

كما أوضح ذات المتحدث، ان التنسيق مع مختلف الأحزاب السياسية، كان من اجل حل مشاكل الإنسداد بالمجالس المحلية.