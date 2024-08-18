بن قرينة: التصويت للمترشح تبون يسمح بإستكمال إنجاز المشاريع المهيكلة

دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إلى التصويت لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون. لإستكمال إنجاز المشاريع التنموية المهيكلة التي أطلقها خلال عهدته الرئاسية الأولى.

وقال بن قرينة، خلال لقاء جواري نشطه بمنطقة بلاد الحدبة، أن التصويت لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون. سيسمح له بمواصلة إنجاز المشاريع المهيكلة التي باشرها خلال عهدته الرئاسية الأولى. على غرار مشروع إنتاج الفوسفات ببلاد الحدبة ومنجم غارا جبيلات للحديد الخام بتندوف. ومشاريع أخرى ذات أهمية”.

و أضاف بن قرينة بأن الدعم الشعبي للمترشح الحر عبد المجيد تبون سيسمح كذلك بمواصلة بناء إقتصاد قوي تتنوع فيه مصادر الدخل خارج المحروقات”.

واختتم بن قرينة لقاءه الجواري بدعوة المواطنين إلى التوجه بقوة يوم 7 سبتمبر المقبل. إلى صناديق الإقتراع واختيار المترشح الحر عبد المجيد تبون.