بن قرينة: التعبئة الاجتماعية درعنا في وجه المؤامرات

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن التعبئة الاجتماعية درعنا الوطني في وجه المؤامرات.

وقال بن قرينة، في كلمة له اليوم بولاية المدية: “نحن مستهدفون لأننا متمسكون بالسيادة ونناصر القضايا العادلة. لكن بجبهة داخلية موحّدة ووعي شعبي راسخ، ستبقى الجزائر عصيّة على الكسر”.

هذا ونظّمت حركة البناء الوطني تجمعًا شعبيًا بولاية المدية، أشرف عليه رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، في إطار سلسلة اللقاءات الشعبية الرامية لتعزيز التواصل الوطني.

وفي كلمته، أكد رئيس الحركة أن هذا اللقاء يندرج خارج السياق الانتخابي، ويهدف إلى الإنصات للمواطنين وتقاسم هموم الوطن وتطلعاته. مركّزًا على أهمية الأمن الاجتماعي كحصن للكرامة ومقاومة التحديات.

وتوقف بن قرينة مطولًا عند أهمية التعبئة المجتمعية، معتبرًا إياها خيارًا سياديًا واستراتيجيًا، لا تصنعها القرارات بل تُنتجها القناعات والوعي الشعبي، وهي السبيل لتعزيز وحدة الشعب، وتقوية الجبهة الداخلية، وحماية النسيج الوطني من كل محاولات التمزيق والاختراق.

وختم بالدعوة إلى إطلاق ميثاق وطني للتعبئة المجتمعية، يستند إلى قيم نوفمبر، ويتكامل فيه دور الدولة مع حيوية المجتمع، لصناعة جزائر قوية، عادلة، ومتماسكة.