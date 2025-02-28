بن قرينة: الجزائر الجديدة تواجه الإستعمار القديم المتجدد!

قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن الجزائر الجديدة، تواجه في هذه المرحلة حملة فرنسية مسعورة وغير مسبوقة على كثير من الأصعدة.

وقال بن قرينة، في بيان نشره على صفحة الحزب بفايسبوك، أن هذه الحملة الفرنسية، تحاول النيل من استقرارها وعرقلة مسارها التنموي العازم على استدراك ما فات من مصالح في زمن الفساد.

كما تسعى هذه الحملات إلى محاولة التأثير على مواقف الجزائر السيادية تجاه القضايا العادلة.

وأضاف بن قرينة، أنه إذا كانت دوافع تلك الحملات باتت معروفة المصدر، فإن من المؤكد أن الخاسر الأكبر فيها إنما هو الشعب الفرنسي ومصالحه. التي أصبحت تتقلص يوما بعد يوم في الإقليم وفي العالم.

وتابع ذات المتحدث، إن الشعب الجزائري قد عزم منذ حراكه الشعبي المبارك والأصيل على تجديد مشروعه الوطني. ضمن أسس الجزائر الجديدة التي تسعى الى استكمال بناء الدولة على أسس نوفمبرية.

مشيرا إلى إن هذا الخيار لم يعجب الطرف الفرنسي الذي يحن الى سياسات الابتزاز والضغوط. التي لم يعد لها واقع في الجزائر الجديدة التي تمتلك اليوم أدوات جديدة في التعامل المناسب لصيانة سيادتها واستقلال قرارها.

حركة البناء تؤكد على دعمها اللامشروط للموقف المحق للدبلوماسية الجزائرية

وأمام هذه الحملة الفرنسية الخطيرة على بلادنا، أكدت حركة البناء الوطني على دعمها اللامشروط للموقف المحق للدبلوماسية الجزائرية في ردها بما يكافئ كل المواقف والتصرفات الاحادية الجانب من الطرف الفرنسي والتي تمس من مبدأ الندية في التعامل و محاولات الابتزازات المتكررة.

كما تندد الحركة، بالنزعة اليمينية المتطرفة في فرنسا، وتأثيرها المتنامي في القرار السياسي لاسيما بما تعلق الأمر بالمساس بمصالح الجزائر وجاليتها في فرنسا. وحذرت من مغبة انعكاساتها المستقبلية على المنطقة، وعلى العلاقات البينية بين دولها.

وتدعو الحركة، مختلف القوى الوطنية لمزيد من رصّ الصفوف والتلاحم والعمل على تقوية الجبهة الداخلية. وتعزيز تماسكها لإسناد المواقف الوطنية باعتباره واجب وطني مقدس.

وتهيب الحركة، بكل النخب الوطنية وجاليتنا بالخارج أن تعبر عن مواقفها الرافضة والمنددة بهذه الحملة الفرنسية.

وجددت تمكسها الدائم بالمواقف المبدئية والتاريخية للدولة الجزائرية من القضايا العادلة وعلى رأسها قضيتي الشعبين الفلسطين والصحراوي.

كما دعت حركة البناء الوطني، الشعب الفرنسي وكل النخب المعتدلة منه إلى ضرورة التحرك الفاعل للحد من وتيرة التوتير الذي يصنعه اليمين المتطرف الذي هيمن على قرار المؤسسات الفرنسية.

وفي الأخير، جددت الحركة، دعمنا للدبلوماسية الجزائرية، مؤكدة أن الحكمة الجزائرية لن ترهن أبدا علاقاتها مع الشعب الفرنسي ولا مع دول الاتحاد الأوروبي بناءً على تصرفات اليمين المتطرف الفرنسي. وبقايا اللوبيات الاستعمارية.