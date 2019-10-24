بن قرينة: “الحراك أعاد الثقة في النفوس ما دفعني لإيداع ملف الترشح”

قال الراغب في الترشح للرئاسيات، ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إن الحراك أعاد الثقة في نفوس الخيريين.

وأوضح، عقب إيداعه ملف الترشح، لدى السلطة المستقلة للانتخابات، أن الثقة التي أعادها الحراك هي ما دفعته لإيداع ملف الترشح.

من جانب آخر، أفصح الوزير الأسبق، عن شعار حملته الانتخابية، حيث تم اختيار شعار “معا لنبني الجزائر الجديدة”.

وأفاد أن سيقوم بعرض برنامجه الانتخابي خلال الأيام المقبلة، مشيرا أنه يحمل تحولا نحو الديمقراطية الحقيقية.

ووعد بن قرينة “سأكون أمينا على الشعب وثرواته وأتعهد أن يكون صوت الشعب فوق كل اعتبار”.

وجدد بن قرينة قوله بتجسيد التغيير الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري.

وحيا الراغب في الترشح لرئاسيات ديسمبر المقبل، جهود السلطة في تذليل العقبات.

من جانب آخر، أفاد بن قرينة، أن الحراك قد أعاد الثقة في نفوس الخيريين، ما دفعه لإيداع ملف الترشح.