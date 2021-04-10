بن قرينة: الحركة جمعت النصاب القانوني من التوقيعات لدخول معترك الإستحقاقات القادمة

قال عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، أنه لا بد من تفعيل دور الدبلوماسية الجزائرية في الحفاظ على القومية.

وقال بن قرينة خلال تجمع شعبي بولاية البويرة، أن الحركة تثمن أي قرار ومجهود يخفف من معاناة المواطن بعد جائحة كورونا.

وكشف بن قرينة، أنه سيتم الإعتماد على القاعدة الشعبية للحزب لجمع التوقيعات للإنتخابات المقبلة، والإبتعاد عن الممارسات السابقة.

وأوضح ذات المتحدث، أن الحركة جمعت النصاب القانوني من التوقيعات لدخول معترك الاستحقاقات القادمة.

وأكد بن قرينة، أن الجزائر تحتاج من جميع ابنائها تظافر جهودهم لبناء الجزائر وحمايتها من الفساد و البيروقراطية.

وطالب بن قرينة، بتطبيق سياسة المصالحة بمفهومها الجديد لبناء الجزائر الجديدة، والحفاظ على الوحدة الوطنية.