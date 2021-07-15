بن قرينة: الحل في ولايات الجنوب هو الذهاب إليهم بحلول وحقائب مملوءة بالمشاريع

كتب رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، منشورا عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” حول الإوضاع التي تشهدها ورقلة.

وأكد بن قرينة في منشوره، أن الحل في ورقلة وباقي ولايات الجنوب، يكمن في الذهاب إليهم، برسالة طمأنة و آمان وليس برسالة تخويف وتخوين.”

قبل أن يضيف ذات المتحدث:”اذهبوا إليهم بحلول وحقائب مملوءة بالمشاريع ولا تذهبوا إليهم بالعصي وبخراطيم المياه. مدوا لهم يد المحبة تجدوا عندهم وجه الولاء.”