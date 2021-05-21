بن قرينة: الشعب الفلسطيني أبدى حالة من الصمود والبسالة في إنتفاضة المسجد الأقصى

أفادت حركة البناء الوطني، أنها تلقت بكثير من الفخر والإعتزاز حالة الصمود والبسالة التي أبداها الشعب الفلسطيني في إنتفاضة المسجد الأقصى.

وذلك أمام غطرسة الإحتلال الصهيوني الإستيطاني دفاعا عن القدس الشريف نيابة عن شرف الأمة العربية والإسلامية.

وأفاد بيان للحركة، أن إتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال جاءت في ظروف وأجواء سياسية صعبة.

كما انكشف للعالم مدى همجيتها ودمويتها بعد دكّها للأبراج والمباني السكنية على رؤوس ساكنيها من المدنيين والاطفال والنساء.

من جهته أشاد عبد القادر بن قرينة، بالموقف الرسمي للدولة الجزائرية وكذا بالوقفات الاحتجاجية والتضامنية للأحزاب والمنظمات الجزائرية التي عبرت عن وقوفها الدائم إلى جنب نضال الشعب الفلسطيني.

كما دعا كل أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل من أجل الضغط على حكوماتهم لمناصرة الحق الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.

وأوضح بن قرينة، أن الإنتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والتدمير الممنهج وسفك الدماء كلها جرائم حرب موثقة تفرض على السلطة الفلسطينية وكل منظمات حقوق الإنسان لرفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية.