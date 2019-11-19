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بن قرينة: العرب والأمازيغ خاوة خاوة وحدهم الإسلام والمبادئ النوفمبرية

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بن قرينة: العرب والأمازيغ خاوة خاوة وحدهم الإسلام والمبادئ النوفمبرية
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال المرشح للإنتخابات الرئاسية عبد القادر بن قرينة، بأنه لا يجامل عندما يتعلق الأمر  بالثوابت الوطنية وبالمبادئ النوفمبرية.

وأكد بن قرينة في كلمته خلال تجمع نظمه بولاية بومرداس أن هناك من أراد أن يقسم الجزائر إلى شعبين و رايتين.

وواصل حديثه بالقول أن العرب و الأمازيغ إخوة وحدهم الإسلام والحركة الوطنية و مشروع نوفمبر.

وأشار المرشح للرئاسيات أن النظام السابق عرض عليه التنازل عن مبادئه مقابل اقتسام السلطة وتسليم 3 وزارات، لكن حزبه رفض.

وكشف بن قرينة بأن جزءا من العصابة لايزال موجودا في جزء من مفاصل الدولة و يريد تعطيل العملية الإنتخابية للإستمرار في الحكم


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