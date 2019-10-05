بن قرينة: “العصابة سخرت المال وجزء من الإعلام والمرجعيات الدينية لعرقلة الرئاسيات”

قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إن العصابة لا تزال تحاول الإبقاء على الوضع الحالي للجزائر، وعرقلة الرئاسيات.

وأورد في التجمع الشعبي الذي نشطه اليوم بالعاصمة، أن العصابة سخرت المال وجزء من الإعلام والمرجعيات الدينية لعرقلة الانتخابات الرئاسية.

كما سخرت العصابة- يضيف بن قرينة- الأمناء العامون، وبعض رؤساء البلديات لعرقلة العملية الانتخابية.

وحذر بن قرينة من فشل الإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها 12 ديسمبر المقبل، أو تأخيرها.

وقال ” فشل الانتخابات هو سقوط الدولة، اذا افشلت العصابة الانتخابات، ستعود أكثر قوة، والجزائر ستصبح في مهب الريح”.