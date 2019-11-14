بن قرينة: العصابة نهبت 200 مليار دولار.. والجيش لايدعم أي مرشح

قال المرشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة بأن حجم الأموال المنهوبة إبان حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قد بلغت 200 مليار دولار.

وأكد بن قرينة في حوار اجراه مع موقع “الجزيرة نت”، أنه سيقترح التفاوض والحوار من أجل إسترجاع هذه الأموال.

و بخصوص الإنتخابات الرئاسية المقبلة، أكد ذات المتحدث بأنه ليس هناك أي مرشح للجيش، والمؤسسة العسكرية تقف على مسافة واحدة من كل المترشحين.

وأشار بن قرينة إلى أن ملايين الجزائريين يؤيدون الذهاب للإنتخابات، لكنه قال انه يرفض اعتقال أي شخص بسبب رأيه السياسي المخالف.

وأضاف بن قرينة في حواره بأن الأزمة بين الجزائر و المغرب قابلة للحل عن طريق الحوار، كما قال انه لايوجد مستقبل للعلاقة مع فرنسا بدون طي صفحة الماضي.