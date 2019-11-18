بن قرينة: الفريق الوطني نجح عندما قاده شاب متدين والجزائر يجب أن يحكمها الشباب

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية عبد القادر بن قرينة أن الجزائر يجب أن يقودها الشباب مثلما حدث مع الفريق الوطني الذي نجح عندما قاده شاب متدين.

وأكد بن قرينة خلال تجمع الشعبي في ولاية البليدة اليوم أنه وبعد تعهد المؤسسة العسكرية استرجع السياسيون حقوقهم وهو ما تبين خلال جمع الإستمارات

وأضاف أن النظام السابق كان يسرق أصوات الأحزاب ومن بينها حزبه و لم يكن يعطيها حقها الذي كان يعطيها إياه الصندوق.

وتعهد بن فليس باحداث المفاجأة خلال الإنتخابات الرئاسية المقبلة واكد بأنه هو من سيكون الرئيس الجزائري المقبل