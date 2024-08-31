بن قرينة: المترشح تبون إستطاع تمتين الجبهة الداخلية

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم السبت، أن المترشح الحر للرئاسيات المقبلة، عبد المجيد تبون، إستطاع “توحيد الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية”.

ودعا بن قرينة، خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة سينما “العمارنة” في سيدي بلعباس، إلى التصويت بقوة لصالح المترشح الحر للرئاسيات، عبد المجيد تبون.

وأكد بن قرينة، أن المترشح الحر، عبد المجيد تبون، استطاع بحكمته وتبصره أن يلم شمل الجزائريين والجزائريات وتوحيد الصف. وتمتين وتقوية الجبهة الداخلية رغم كل المؤامرات والدسائس الخارجية.

ودعا بن قرينة، إلى ضرورة تجند الجميع وتقوية الجبهة الداخلية للتصدي للمؤامرات الخارجية التي تحاك ضد الجزائر.

كما طلب الالتفاف حول برنامج المترشح الحر، عبد المجيد تبون، الذي تمكن من “المحافظة على مصالح الأمة الجزائرية الحيوية. وعلى قرارتها السيادية التي لا ترضى لأي كان أن يتدخل فيها”.