بن قرينة: بوتفليقة صافح رئيس الوزراء الصهيوني وفكك المشروع النووي الجزائري لصالح الصهاينة

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بن قرينة: بوتفليقة صافح رئيس الوزراء الصهيوني وفكك المشروع النووي الجزائري لصالح الصهاينة
بقلم نسرين محفوف

كشف المترشح للرئاسيات، عبد القادر بن قرينة، اليوم الخميس، عن مصافحة الرئيس السابق، عبد العزير بوتفليقة، لرئيس الوزراء الصهيوني في جنازة الملك حسن الثاني، بالمغرب.

وفي تجمع شعبي نشطه بولاية الشلف، قال بن قرينة، إن بوتفليقة أول رئيس في تاريخ الجزائر، يقوم بمصافحة رئيس الوزراء الصهيوني.

كما كشف المرشح، عن منح الرئيس السابق لصفقات بملايين الدولارات، لشركات أجنبية، خارج إطار القانون.

وأورد بن قرينة، أن بوتفليقة قام بتفكيك مشروع النووي الجزائري، والذي كان سيحدث قفزة في التكنولوجيا الوطنية، لصالح الصهاينة.


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