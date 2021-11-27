بن قرينة.. تحالفنا مع 3 أحزاب سياسية

أدى، اليوم السبت، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، واجبه الانتخابي في اطار محليات نوفمبر 2021 في العاصمة. كما قال بن قرينة، إن حزبه تحالف مع 3 احزاب سياسية، منها 2 رسمية وواحد عرفي.

واضاف بن قرينة، في تصريح للصحافة، أن الحزب دخل بـ1800 مرشح والآن هناك 12 ألف مرشح.

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وإنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”. كما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما سيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج لعهدة مدتها 5 سنوات.

من جهته دعا محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات، المؤطرين، للحفاظ على الأمانة، مشددا على أن النزاهة تبدأ من عندهم.

كما أورد محمد شرفي في تصريحات صحفية، على هامش زيارته لمراكز إجراء الانتخابات المحلية، إن هذه الزيارة جاءت للوقوف على مدى جاهزيتها. والحديث مع المؤطرين للوقوف على الاستعدادات للانتخابات، وإعطاء التوجيهات اللازمة، بخصوص البروتوكول الصحي والإجراءات الجديدة.

كما أكد شرفي، إن مؤطري الانتخابات، متشبعين بالاجراءات الموضوعة والاجراءات الجديدة، حيث أصبحت لديهم الخبرة الكافية لتأطير الانتخابات.

وأضاف شرفي، إن المؤطرين في الواجهة الأولى للحفاظ على الأمانة وهم واعيون بذلك. حيث شاركوا منذ الرئاسيات وأخذوا الخبرة وتشبعوا بروح الجزائر الجديدة.

مشيرا إلى أن هذه التحضيرات، تجعله مرتاحا لكي يكون الإقتراع بمستوى طموحات المواطن الجزائري.

كما دعا شرفي المواطنين، للتوجه لصناديق الاقتراع قائلا: ” المنتخب الذي يخدمك هو الذي تختاره أنت. أما الذي يختاره غيرك، فلا تنتظر منه أن يخدمك”.

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