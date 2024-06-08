بن قرينة: ترشيحنا لرئيس الجمهورية لعهدة  ثانية قرار سيد

اكد حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، اليوم السبت، ان دعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعهدة ثانية قرار سيد.

وفي لقاء مع قناة النهار، أوضح بن قرينة، انهم قاموا بفتح ورشات استشارة واسعة جدا داخل الحزب خلال الاسابيع الماضية، كما عرفت حضور عدد كبير من الاحزاب السياسية .

وأشار ذات المتحدث، ان قرار مجلس الشورى سيد ولا دخل لأحد فيه ولم يتلقى اي ضغوطات حوله،

وشدد بن قرينة، أن الاستحقاق الرئاسي، هو استحقاق دولة وهو عبارة عن مجموعة من التكاليف التي يجب ان تقوم بها الاحزاب السياسية.

وعبر رئيس الحركة عن أهمية الاستحقاق الذي يغلب كل الهوامش ويدفع بالمصلحة العليا للبلاد ويضعها فوق كل اعتبار، مؤكدا انهم في حركة البناء الوطني يؤمنون بالقيم و بالمشروع وليس بالمناصب.