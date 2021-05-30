بن قرينة: تعليمة الداخلية بخصوص الحصول على تراخيص لتنظيم مسيرات لا ترتكز لأي قانون

قال عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء، أن الحركة تدعو إلى حوار سياسي غير إقصائي من أجل حل الأزمة الإقتصادية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وأضاف بن قرينة، أن الأزمة الإقتصادية لن تنفرج إلاّ في أربع سنوات كأقل تقدير. مضيفا أن التحاور مع من هم بالبريد المركزي واشراكهم في تشكيل حكومة الانقاذ الوطني لايضر. مشيرا إلى أنه لا يقبل المساس بالنسيج الوطني، ومن يتمثل ثقافة الدشرة ويمس مؤسسات الجمهورية.

وأوضح بن قرينة، أن الحركة إتخذت قرارا بضرورة المشي مع الدستور لإيجابياته. لكن هناك بعض المواد يمكن أن تمس السيادة أو فيها تخوف سياسي وحزبي سنطالب بتغييرها وتعديلها حتى نستطيع صياغة دستور غير قابل للتعديلات.

وأشار بن قرينة، “إلى أن قرار الداخلية بخصوص تعليمة الحصول على تراخيص من أجل تنظيم مسيرات لا يرتكز لأي قانون. لأنه لا يوجد قانون يمنع التظاهر ولم يمر على البرلمان أو مجلس الدولة حسب علمي” يضيف المتحدث.