بن قرينة..حراك الشعب سيظل مباركا ونرفض المساومة على السيادة الوطنية

علق رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، على الروبورتاج الذي بثته قناة فرنسية، حول حراك الشعب.

وقال بن قرينة، انهم يرفضون المساومة على السيادة الوطنية أو المساس على السيادة الوطنية، أو مؤسسات الدولة.

وأضاف في بيان الحركة، “إن حراك شعبنا المليوني سيظل حراكا مباركا لأنه صحح المسار، وأنقذ الجزائر من اخطبوط الفساد، والعبث بالريع، وهو ما يزعج المقتاتين من الأزمات”.

وثمنت حركة البناء الوطني موقف الدولة في الرد الجاد على إستفزازات بعض الأطراف الفرنسية.

وقال بن قرينة “كلنا اليوم مطالبون باليقظة و برفع منسوب الوعي، وإعادة رصّ صفوف الجبهة الداخلية لمواجهة مفاجأت الأيام القادمة”.