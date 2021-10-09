بن قرينة: حركة البناء الوطني تعتز بالإنجازات الدبلوماسية المحققة

أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، اليوم السبت، أن حركته اننا تعتز بالإنجازات الدبلوماسية المحققة منذ أن استرجعت الجزائر حريتها وسيادتها.

كما ثمن بن قرينة، عبر بيان له عبر صفحته الرسمية على”فايسبوك” بمناسبة اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية كل المجهودات المبذولة.

والتي ترجمها النشاط المكثف على الصعيد القاري والإقليمي والدولي، للقائمين على مصالح وزارة الخارجية في الحكومات المتعاقبة، والتي تهدف الى استرجاع مكانة الجزائر، الدولة القارة، في المحافل الدولية.

واضاف بن قرينة في نفس البيان، انه ومن منطلق الثبات على مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية في مساندة القضايا العادلة في العالم، والنابعة من بيان أول نوفمبر للثورة التحريرية المجيدة، التي ألهمت الحركات التحررية في العالم.

ومن هذا المنطلق يضيف نفس المتحدث، ان حركته تقف صفا صلبا مع الدولة وتشدّ أزرها في مواقفها الثابتة، لا تهزها الضغوط، الداعمة للشعوب في تقرير مصيرها وتصفية الاستعمار.

و على رأسها مواقف الجزائر ازاء القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل دائما قضية محورية في السياسة الخارجية للجزائر، وفي وجدان الجزائريين.

و القضية العادلة للشعب الصحراوي الشقيق ومساندته لكفاحه من أجل بسط سيادته على كامل أراضي دولته، بالإضافة الى مساندة مبادراتها في لم شمل الفرقاء الماليين و مرافقة الإخوة الليبيين لجمع الكلمة وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.