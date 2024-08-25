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قناة النهار

بن قرينة : حطّوني في الشمس و هوما شدّو الظل تحت الشجر 😅

بقلم قناة النهار
بن قرينة : حطّوني في الشمس و هوما شدّو الظل تحت الشجر 😅
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بن قرينة : حطّوني في الشمس و هوما شدّو الظل تحت الشجر 😅

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