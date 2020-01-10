بن قرينة: “حفتر ومن وراءه يهددون استقرار الجزائر من خلال ليبيا”

أكد رئيس رئيس حركة جزب البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا التدخل في الشأن الليبي وتقف إلى جانبها.

وشدد بن قرينة على أن الهدف من التدخل الأجنبي في ليبيا واسقاط حكومة طرابلس وراءه اختراق امن الجزائر.

وقال ذات المتحدث خلال تجمع له في ولاية بشار: “نحن متيقنين علم اليقين أن النستهدف الأساسي في الفلتان بليبيا أمن واستقرار الجزائر”.

وأضاف: “كل ما يكون هناك أمرا في الجزائر إلا وحفتر أقام حربا، عندما توفي قائد الأركان دار حرب ونفس الشيئ في الحراك والإنتخابات”

وتابع: “حفتر والجهات التي تقف وراءه وتسيره المعادية للجزائر نعرف جيدا ما تهدف له”.