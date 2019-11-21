بن قرينة: حلمت بمرشح فاسد يريد أن يصبح رئيسا

روى المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة، حلما حلمه، عن مرشح قال انه فاسد ويريد ان يصبح رئيسا.

وقال بن قرينة، خلال تنظيمه لتجمع شعبي في تيارت، انه لما كانت العصابة ورموزها إستقلت وهناك من المترشحين من كان معها حتى و السفينة تغرق، واليوم يخرج على الجزائرييم بالقول انه نزيه ونظيف.

وذكر بن قرينة في كلامه ان هناك من هو مترشح للرئاسيات و بالامس القريب كان يعرقل المشاريع التنموية و الفلاحية لصالح فرنسا واذنابها.

وقال بن قرينة أن أحد المترشحين قدم له أحد المتهمين في قضايا فساد، نصف مليون دولار، و قال انه حلم بأن النصف مليون دولاد قدمت هذا المترشح أو ذراعه الأيمن.

وقال ان المترشح نفسه تنازل عن أسهمه إلى زوجته لتقديم القروض لأحد الأشخاص مقابل 10 بالمائة من الشركات التي يملكها.

وعند التسريح بالممتلكات قال المترشح نفسه انه لا يملك اي حسابات لا بالداخل ولا بالخارج.

بن قرينة، شدد ان هذه مجرد أحلام و انه ليس القضاء من يرسل له الملفات، وأعاد في كل مرة ان هذا كله في الحلم.

وان هذه الرسالة لهم، حتى “تجري كروشهم اليوم” وانه يملك من الملفات” في المنام طبعا” ما يهدم المعبد عليهم و من اليوم الـ20 صفحة التي يحركونها تتوقف عن الكذ والزور.