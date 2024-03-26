بن قرينة: رئاسيات هذه السنة ستؤسس بصورة جلية لمعالم الجزائر الجديدة

قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إن الاستحقاق الرئاسي في الجزائر ليس كأي استحقاق آخر. باعتبار المركز القانوني والسياسي لمنصب رئيس الجمهورية، الذي يمثل هرم السلطة ورمز وحدة الدولة.

وأضاف رئيس الحركة خلال إشرافه على تنصيب الهيئة الوطنية الانتخابية أن هذه الانتخابات تمثل الانتخابات محطة شعبية بامتياز. لترسيخ الديمقراطية قيمة وممارسة، وتكريس المنافسة الانتخابية النزيهة.

كما أنها ستكون فرصة لترقية الخطاب الانتخابي، نحو تعبئة القوى الوطنية حول البرامج السياسية والرؤى الاقتصادية. وعرض المشاريع الاستراتيجية للتنمية.

واعتقد رئيس الحركة بأن رئاسيات هذه السنة ستكون حاسمة في تجسيد التطلعات الوطنية. نحو مستقبل أفضل وآمن ومزدهر، وهي بذلك ستؤسس بصورة جلية لمعالم الجزائر الجديدة.

وتابع بن قرينة “نحن لا يهمنا في هذا الاستحقاق الرئاسي إلا نجاح الجزائر بعيدا عن أي مغامرة أو مجازفة. لأن الأمر يتعلق هنا بالأمة الجزائرية وبالوطن في ظرف خطير وحساس”.