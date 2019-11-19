بن قرينة: رجل أعمال أعفوه من 6 ألاف مليار ضرائب والزوالي يحجزولو طاولة الكاوكاو

قال المرشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة بأن العصابة كانت تدوس على القوانين مما تسبب في افلاس الخزينة العمومية.

وأضاف بن قرينة خلال تجمعه بولاية بومرداس أن العصابة كانت تعتمد على المحسوبية في منح المشاريع و الإستفادة من الصفقات العمومية.

وكشف ذات المتحدث أن العصابة كانت تمنح المستثمرين الأجانب من الدولة الإستعمارية صفقات بدون احترام القوانين و التشريعات.

وفي هذا السياق قال بن قرينة بأن العصابة والنظام السابق قد أعفت رجل أعمال من 6 ألاف مليار ضرائب في الوقت الذي كانت تضغط فيه على أبناء الشعب.

ووصل الحد بالنظام السابق حسب بن قرينة إلى حجز طاولات الخضر و الفواكه و الفول السوداني للفقراء و أبناء الشعب ومنح الاف الملايير لرجال الأعمال كقروض وتم اعفاؤهم منها

ووجه بن قرينة انتقادا ضمنيا لعز الدين ميهوبي وعبد العزيز بلعيد حينما قال بأنه لوكان خائفا لباشر حملته من الأضرحة أو الصحراء.