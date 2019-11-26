بن قرينة: رجل أعمال هرب 950 مليون اورو للخارج.. والإنجليزية ستصبح اللغة الأجنبية الأولى

قال المرشح للإنتخابات الرئاسية عبد القادر بن قرينة بأن رجل أعمال هرب 950 مليون أورو نحو الخارج.

وأكد بن قرينة على أن رجل الأعمال هذا يستفيد من الدعم في كل المواد الأساسية وهي السكر والزيت و البنزين مثله مثل المواطن العادي.

وقال بن قرينة بأن رجال الأعمال هربوا خلال الفترة الأخيرة أزيد من 6 ألاف مليار وهي أموال كان يمكن حل بها العديد من المشاكل التي تعيشها الجزائر.

كما اتهم بن قرينة العصابة بالتنازل عن مؤسسة وطنية تحقق أرباحا سنوية تقدر بـ3 ألاف مليار سنويا لأجانب وكان بامكان هذه المؤسسة أن تحل العديد من المشاكل.

وقال بن قرينة خلال تجمع له اليوم ببلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة أنه استقبل ستتة سفراء من دول أوروبية خلال اليومين الماضيين أين |أكد لهم بأن الجزائر لن تقبل أي تدخل أجنبي سواء من صديق أو عدو في شؤونها الداخلية.

وأكد بن قرينة أنه التقى مع السفير البريطاني وأكد لهم بأنه إن أصبح رئيسا سيشجع من اللغة الإنجليزية التي ستصبح اللغة الأجنبية الأولى في الجزائر.

كما أكد بن قرينة بأنه سيعمل على ترقية كل اللهجات الامازيغية إلى لغة وطنية رسمية كما سيعمل على دمع المقاولات والإستثمارات الموجهة للمرأة الماكثة بالبيت.