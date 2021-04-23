بن قرينة: رمموا بيت الإمام عبد الحميد ابن باديس عوض تبذير الأموال في الحفلات

دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، لترميم بيت الإمام عبد الحميد ابن باديس عوض صرف الأموال بالحفلات.

وقال بن قرينة، “صدمت كثيرا لما رأيت في وسائط التواصل الاجتماعي من حالة بيت ومطبعة الشيخ عبد الحميد ابن باديس”.

وأضاف “لقد أطلقت وزارة الثقافة فعاليات تظاهرات شهر التراث، وتمنيت انطلاق الإشارة الأولى لترميم بيت الإمام عبد الحميد ابن باديس”.

وتابع “درسنا في مدارسنا أن عبد الحميد ابن باديس هو رائد النهضة الجزائرية، وتعلمنا بأن 16 أفريل عيد للعلم”.

ووجه نداءه لرئيس الجمهورية، والوزير الأول، ووزير الداخلية، ووالي قسنطينة، للاهتمام ببيت عبد الحميد بن باديس والمطبعة الإسلامية التي أنشاها.