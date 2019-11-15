بن قرينة: سأدرس قضية فتح الحدود مع المغرب لو أصبحت رئيسا

قال مرشح الرئاسيات المقبلة، عبد القادر بن قرينة، إنه سيقوم بدراسة قضية فتح الحدود الجزائرية المغربية لو أصبح رئيسا.

وأضاف في السياق “المغرب دولة شقيقة، يجمعنا تاريخ كبير، وبيننا وبينهم ملفات عالقة، يعرفها الطرف المغربي”.

وأورد بن قرينة ” القضية جديرة بالدراسة، لكن التصريحات من الجارة المغرب لا تنبأ عن وجود نية صادقة”.

وأشار بن قرينة أن غلق الحدود بين البلدين، كان رد فعل من الطرف الجزائري، عندما فرضت المغرب الفيزا على الجزائريين لدخول أراضيها، خاصة وأننا كنا نعيش أزمة.

وأضاف “الأجدر كان بهم الوقوف إلى جنبنا، غلق الحدود لن تستفيد منه لا المغرب و لا الجزائر”.