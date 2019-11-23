بن قرينة: “سأستقبل سفراء الدول الأوروبية غدا وأوجه رسائل لبلدانهم”

كشف مرشح الرئاسيات، عبد القادر بن قرينة، أنه سيقوم غدا الأحد، باستقبال عدد من سفراء الدول الأوروبية لدى الجزائر.

وفي تجمع نشطه بولاية الجلفة، أكد بن قرينة، أنه سيوجه رسائل عبر سفراء هذه الدول الى البرلمان الاوروبي.

من جهة أخرى، هاجم عبد القادر بن قرينة، أحد الاعلاميين الجزائريين، والذي يعمل بصفة مراسل بأحد القنوات العربية.

ووصف بن قرينة، الصحفي، والذي رفض ذكر اسمه، بفأر الإعلام.

وقال بن قرينة “هذا الفأر الذي سمع ردي عليه في الأغواط، هاجمني منذ قليل في القنوات الخليجية”.

وأضاف “هذا الشخص يتلقى رواتب بالدينار والدولار، عوض أن يتحدث خيرا عن بلاده، رسم لوحة سوداء عن وضع الجزائر”.

وأورد “نحن قابلون بنقل الحقيقة، دون مزايدات، لكنك مكلف بمهمة قذرة، لمن يريدون صنع حفتر في الجزائر، وتدميرها كاليمن وليبيا وسوريا”.

وهاجم بن قرينة قائلا “أنت رمز الفساد الإعلامي، وخادم لأباطرة الخليج”.