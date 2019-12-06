بن قرينة: سأمنع العلاج في الخارج إلا لمن لديه إمكانياته الخاصة

قال المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة، إنّه سيمنع العلاج في الخارج إلّا لمن لديه إمكانياته الخاصة.

وخلال المناظرة التي جمعت المترشحين الخمس لرئاسيات الـ12 ديسمبر المقبل، اليوم الجمعة.

صرّح بن قرينة: “وضع الصحة في الجزائر، جد متضرر، ما أجبر المريض الجزائري للتنّقل مسافة كبيرة إذا لم يضطر حتى للسفر إلى خارج البلاد”.

مضيفًا: “يجب توزيع المستشفيات على كامل التراب الوطني، ولو تطلب الأمر الدخول في شراكات أجنبية في المجال”.

كما وعد أنّه سيمنع العلاج في الخارج إلّا لمن لديه إمكانياته الخاصة، في إشارة إلى مسؤولين سابقين كانت تكاليف علاجهم على عاتق الدولة.