بن قرينة: سنتجه إلى شرفي مساء اليوم ونقدم ما لدينا من دلائل تزوير التشريعيات

وقال بن قرينة “حركة البناء الوطني تضم صوتها لجميع القوى السياسية، حول طعنها وقولها إن تزويرا طال النتائج. وتدعو لأخلقة الحياة السياسية. نطلب من شرفي فتح تحقيق محايد ونعطي حجم التزوير الفاضح لعدد من الأحزاب السياسية. ويعطو ما لديهم على حركة البناء الوطني من تزوير. ونرضى بإدانة الشعب لنا أخلاقيا بأننا مزورون وهذا ليس تحدي وإنما من أجل أخلقة الحياة السياسية”.

وأضاف بن قرينة “سنتقدم إلى محمد شرفي مساء اليوم. ونعطي ما لدينا من تزوير لأحزاب سياسية بالعشرات. ورغم الظلم والتزوير نمد يدنا للجميع. وللخروج من هذا الإشكال نريد بناء كوموندوس سياسي”.