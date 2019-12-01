بن قرينة: “سنستبدل الأطباء الذين لم يريدوا الاستقرار في الجنوب بشراكات مع الاجانب”

دعا مرشح الرئاسيات عبد القادر بن قرينة، استبدال الأطباء الذين لم يريدوا الاستقرار في الجنوب، بشراكات مع الاجانب، كما هو معمول به في عدة دول.

وقال إنه على قاطني الجنوب، التمتع بنفس حقوق الولايات الأخر في التربية والتعليم والتكوين والصحة وغيرها.

من جانب آخر، هنأ بن قرينة، الولاية المنتدبة المغير بترقيتها الى ولاية، متمنيا أن تكون ولاية ذات تنمية.

وأشار بن قرينة أن الاصل فيها، كيف ننشئ تقسيم جديد يوزع الجزائر توزيع متوازن من حيث السكان والثروة.

وقال مرشح حركة البناء الوطني، إن 35 الف هكتار من ولاية الوادي، استطاعت أن تغطي 27% من إنتاج البطاطا في الوطن، وتحتل المرتبة الأولى لمدة سنتين.

كما استطاعت ولاية الوادي ان تعطي نموذجا في الانتاج الغذائي، مضيفا ” اذا 35 الف هكتار غطينا بها قرابة 30% من متطلبات الشعب الجزائري، فما بالك بـ 28 مليون هكتار عبر الوطن”.

ووعد بن قرينة برفع الفلاحة والصناعة والسياحة إلى نسب كبيرة، رغم غياب الدعم ووسائل النقل وغياب مراكز للتخزين والتجميد، تعهد بالاعتناء بكل ما يتعلق بالزراعة، خاصة في الهضاب العليا والسهوب.

تعهد مرشح الرئاسيات، عبد القادر بن قرينة، باسترجاع الاموال التي نهبتها العصابة.

والتزم بن قرينة بتوفير كل مطالب الفلاحين من نقل ودعم، وغيرها من المطالب.

ودعا المرشح، الجيش، لمواصلة تأمين الحدود، خاصة فالدبداب وأم الطبول، حتى لا يتعرض مصدرونا للابتزاز.