بن قرينة: “عبد العزيز بوتفليقة والسعيد اتصلا بي وهذا ما طلباه مني”

كشف اليوم مرشح الرئاسيات، عبد القادر بن قرينه، عن تلقيه اتصالا من الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وشقيقه السعيد.

وقال بن قرينة في تجمع شعبي له بولاية البيض “كلمني بوتفليقة عن طريق رئيسي مؤسسات، أحدهم في السجن والآخر خارجه”.

وأضاف “قالا لي إن السعيد بوتفليقة يريد لقائي، فرفضت وعادا مجددا قائلين إن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يريد لقائي”.

وأشار أن موضوع اللقاء، كان سن دستور جديد، وتأسيس فيدراليات، ومجلس تاسيسي للدولة الجزائرية.

وأورد بن قرينة ” رفضت قاطعا مطلبه وقلت له، الجزائر تأسست منذ بيان نوفمبر، لسنا بحاجة لمجلس تأسيسي ولا تأسيس فيدراليات”.

وهدد بن قرينة بفضح أشخاص، كانت مع بوتفليقة والعصابة، أوت الماضي، من أجل وضع دستور، لا يمثل دستور نوفمبر، وأرادوا خلق شعبين ورايتين.