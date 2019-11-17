بن قرينة: في 95 نشطنا الحملة وكان خصمنا الكلاشينكوف وإذا مت إن شاء الله أكتب شهيد

قال المرشح للإنتخابات الرئاسية عبد القادر بأنه سيواصل تنشيط حملته الإنتخابية شخصيا، وأنه ليس خائفا من أي كان مشيرا إلى أن الجزائر تسع الجميع.

وبخصوص تعليقه على أول خرجة له في إطار حملته الإنتخابية اليوم قال بن قرينة بأنه نشط الحملة سنة 1995 يوم كان الكلاشينكوف هو الخصم فكيف يخاف اليوم.

وأكد بن قرينة خلال حلوله ضيفا على منتدى الحوار بأن الجزائر العاصمة للجميع و ليست حكرا على أحد ، مضيفا بأنه لو أصابه مكروه أو مات فإنه يدعو الله أن يكتبه شهيدا.

وبخصوص برنامجه إن انتخب رئيسا للجمهورية قال بن قرينة بأن خبراء قد شاركوا فيه ويهدف لإنقاذ الجزائر من تصبح دولة هشة.

وقال المترشح للرئاسيات بأن كان هناك برنامج عالمي يهدف لتقسيم دول العالم العربي و الإسلامي لكنه فشل وتعطل في العديد من الدول من بينها الجزائر.

وأكد بن قرينة بأن هذا المشروع ساعد العصابة وجعلها تحول الجزائر إلى دولة فاشلة تعتمد على حكم الإستبداد والفساد وتحطيم المؤسسات الدستورية والعمومية.