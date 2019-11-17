بن قرينة: كنا أول من دعم الحراك ولهذا السبب دشنا حملتنا من البريد المركزي

أكد مرشح رئاسيات ديسمبر، عبد القادر بن قرينة، بأن حزب البناء الوطني، هو الحزب الوحيد الذي دعم حراك 22 فيفري، وذلك قبل يومين من إنطلاقه.

وأضاف بن قرينة، في لقاء مفتوح مع النخبة، عقب إنطلاق الحملة الإنتخابية، اليوم الأحد، أن الحراك الشعبي، حرر الجميع من العصابة.

وحول حملته الإنتخابية، قال بن قرينة، بأنه إختار الإنطلاق من ساحة البريد المركزي، عوض الزوايا والأضرحة، كونها تحمل رمزية خاصة.

وقال مرشح إنتخابات 12 ديسمبر، بأن ساحة البريد المركزي، عرفت العديد من جمعات الحراك المسالمة، برايات وشعارات موحدة، دون تمييز، ولا إنتماء لأي عصبة من العصب.