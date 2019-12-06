بن قرينة: كنت جزءًا من الحراك الذي مكننا من إستعادة الحرية

أكد المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة، أنّ الحريات الفردية والجماعية صنعها شابات وشبان الذين خاضوا الحراك.

وخلال المناظرة التي جمعت المترشحين الخمس لرئاسيات الـ12 ديسمبر المقبل.

صرّح: “الجزائر الحالية هبة من شابات وشبان الحراك الذي كنت جزء منه، وتابعته بكتاباتي وبياناتي دائمًا”.

موضحًا: “لولا هذه الحرية التي إفتكها الشعب وأطرها الجيش لكنّا نعيش الخامسة، والكثيرين يطبلون لفخامة الرئيس”.

متابعًا: “الحركة الجمعوية والإجتماعية وممارسة الحرية الفردية سيّرتها سابقًا، المحسوبية لأحزاب السلطة”.