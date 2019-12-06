بن قرينة: كنت جزءًا من الحراك الذي مكننا من إستعادة الحرية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بن قرينة: كنت جزءًا من الحراك الذي مكننا من إستعادة الحرية
بقلم خالد دحماني

أكد المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة، أنّ الحريات الفردية والجماعية صنعها شابات وشبان الذين خاضوا الحراك.

وخلال المناظرة التي جمعت المترشحين الخمس لرئاسيات الـ12 ديسمبر المقبل.

صرّح: “الجزائر الحالية هبة من شابات وشبان الحراك الذي كنت جزء منه، وتابعته بكتاباتي وبياناتي دائمًا”.

موضحًا: “لولا هذه الحرية التي إفتكها الشعب وأطرها الجيش لكنّا نعيش الخامسة، والكثيرين يطبلون لفخامة الرئيس”.

متابعًا: “الحركة الجمعوية والإجتماعية وممارسة الحرية الفردية سيّرتها سابقًا، المحسوبية لأحزاب السلطة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=737486

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com