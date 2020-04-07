بن قرينة: لا بد من تخصيص فترات بالدعاء الصالح لجيشنا الأبيض

ثمّن عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي في مراعاة عاطفة الجزائريين والجزائريات نحو دينهم، وذلك بشروع الأئمة في بث القرآن الكريم وإذاعته عبر مكبرات الصوت من منارات المساجد الحارسة للقيم.

وفي تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك، قال بن قرينة “إن هذا الموقف النبيل يذكرنا جميعا بالأجواء العاطفية التي صنعت إبداع الجزائريين والجزائريات، وتساندهم أيام الثورة التحريرية المباركة و ما بعدها التي أسهمت فيها إسهاما كبيرا مشاهد رفرفة الرايات وأصوات التكبيرات وطرقات المهاريز وزغاريد الحرائر.

كما هنأ بن قرينة الطواقم الطبية وكافة عمال الصحة بذكرى اليوم العالمي للصحة الموافقة للسابع من شهر أفريل، والذي يأتي هذه السنة في أجواء خاصة تشهدها الجزائر ومعظم دول العالم جراء تفشي وباء كورونا، والذي ضربت فيها طواقمنا الطبية في كل المستشفيات أروع الأمثال وأنبل التضحية في معركة صعبة وخطرة للحفاظ على سلامة المواطنين وإنقاذ حياتهم.

وتابع يقول:” بهذه المناسبة نرفع التحية مجددا لكل طواقمنا في القطاعين الخاص والعام تقديرا لجهودكم وتثمينا لتضحياتهم”.

وطالب بن قرينة في ذات التدوينة من وزير الشؤون الدينية تخصيص فترات يُلهج فيها بالدعاء الصالح في أوقات الفضيلة والاستجابة لمدة 10 دقائق أو 15 دقيقة دعما لعناصر جيشنا الأبيض ولكل المرابطين في الصفوف الأولى ضد هذا الوباء أو على ثغورنا الأمنية الملتهبة.

وتابع يقول “إن الدعاء لا يزال هو سلاح المؤمنين، وينبغي أن نخصص جزءا منه لهؤلاء الشرفاء نلتمس لهم التوفيق والتأييد واستمداد القوة والعون من الله القوي المتين”.