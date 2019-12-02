بن قرينة لسكان المنيعة: أنا فلاح مثلكم ونعرف مشاكل الفلاحة

وعد المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة بإنشاء مستشفى جامعي ومركز جامعي يليق بمستوى الولاية المنتدبة للمنيعة.

وقال بن قرينة، خلال تجمع له بالمنيعة، أن أولويات المنطقة تحتم دعم الفلاحيين في النقل والزراعة وغيرها لتمكينهم من بيع منتوجاتهم.

كما وعد الشباب الذي يمتلك مزارع بتمليك الأراضي الفلاحية وحفر أبار لهم لمساعدتهم على العمل.

وذكر أنه فلاح مثل جميع الفلاحيين، يمتلك أراضي ويعرف كل مشاكل الفلاحيين، ووعد بأن تكون المنيعة قطب فلاحي، كما كانت إبان الإستعمار الفرنسي.

وطالب بن قرينة بتحرك الدولة الجزائرية فيما يخص تمور دقلة نور الجزائرية، وقال أنه لا بد من حماية دقلة نور الجزائرية.

وذكر بن قرينة أن هناك 28 مليون هكتار من الأراضي قابلة للإستصلاح، ولا بد من إيجاد من يستسلحها لتوقيف إستيراد أكثر من 9 مليار من المواد الغذائية.

وّأختتم بن قرينة قوله “كلامنا بارود ولا خرج ما يرجعش”.