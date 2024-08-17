بن قرينة: ماراناش نضربو الشيتة.. وتبون يعترف بوجود نقائص

قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة. إنه من معاني الجزائر المنتصرة هي التحرر من الغاز والنفط ومنجم غار جبيلات.

ودعا بن قرينة خلال تجمع شعبي بولاية باتنة، اليوم السبت، مناضلي الحركة أن يضعوا كل قدراتهم تحت تصرف منسق حملة المترشح عبد المجيد تبون. مضيفاً أنه أنجز العديد من المشاريع على غرار الملاعب، محطات تصفية المياه، تجديد قنوات ربط سد بني هارون وسد كدية، إنشاء وإنجاز مستشفى بأكثر من 500 سرير. كما تم رفع العراقيل عن مشروع الطريق السيار. بالإضافة كذلك إلى الوحدات السكنية، واستحداث الولايات المنتدبة.

وأضاف بن قرينة، أن حركة البناء الوطني هي ملك للشعب وليس لمناضليها. مؤكدا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان يستدعيه من أجل إطلاعه على النقائص..”. يقولي جيبلي السلبيات والنقائص لعلى المسؤولين مايقولوليش واش خاص” فهو يعترف بوجود نقائص.

وأوضح بن قرينة في سياق ذي صلة، أنه من بين معاني الجزائر المنتصرة هي التحرر من الغاز والنفط، وبمنجم غار جبيلات. ومن مظاهر الجزائر تنتصر هي عدم الاستدانة، ومنحة البطالة. وتابع يقول “من لا يملك قوت شعبه لا يملك سلطة قراره”.

وأشار المتحدث ، إلى أن الأمن الغذائي هو وحدة الشعب، والجزائر منتصرة من دعم القضية الفلسطينية. مؤكدا أن المترشح عبد المجيد تبون أصبح بطلا قوميا في الشارع والوطن العربي. والجزائر فرضت في عهد تبون سياسة الند للند مع فرنسا.