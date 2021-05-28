بن قرينة: “محرز مجاهد ومرابط في سبيل الله”

نظم صبيحة اليوم الجمعة عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني تجمعا شعبيا بولاية تلمسان، في إطار الحملة التي يقودها للإنتخابات التشريعية المزمع إجرائها يوم 12 جوان المقبل، حيث أشاد بن قرينة بإبن مدينة تلمسان رياض محرز الذي صنع الحدث الاسبوع الماضي من خلال إحتفاليته بالراية الفلسطينية عقب تتويجه رفقة مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد بن قرينة في الكلمة التي ألقاها صبيحة اليوم بولاية تلمسان أن تصرف لاعب مانشستر سيتي يعتبر جهادا في سبيل الله بحد ذاته، خاصة أنه رفع الراية الفلسطينية بالمملكة البريطانية وقال:”أحيي الرياضي الجزائري رياض محرز الذي رفع في المملكة البريطانية علم الجزائر وعلم فلسطين، فهو بذلك العلم والراية التي رفعها مجاهد في سبيل الله ومرابطا كما رابط بومدين الغوث قدس الله سره”.

وتضامن اللاعب الجزائري رياض محرز مع الشعب الفلسطيني بعد الغارات التي قام بها الإحتلال الصهبوني على حي شيخ الجراح، والذي أسفر عن عشرات الضحايا من الجانب الفلسطيني.