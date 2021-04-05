بن قرينة: مرشحونا ممن وضعوا فينا الثقة وصوتوا لنا في رئاسيات 2019

قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إنّ الحركة رشحت أشخاصا وضعوا الثقة فيها خلال رئاسيات 2019.

وأكد بن قرينة خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، أن هؤلاء اقتنعوا ببرنامج الحركة ومن حقهم أن يترشحوا باسمها، مؤكدا ان مرشحي الحركة هم فنانون وصحافيون وضباط متقاعدون

وأضاف بن قرينة أن الحركة تعمل على أن تكون الحزب رقم واحد في الجزائر، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة نخبة.

وبخصوص مادة المناصفة التي جاءت في قانون الانتخابات، قال بن قرينة إنها مادة مجحفة لأنها لا تعطي الفرصمة للمرأة أن تفوز.

ودعا بن قرينة إلى التحالف ليس من أجل اهداف حزبية، لكن من اجل استكمال المسار الدستوري.