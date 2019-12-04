بن قرينة: مشهد محاكمة اليوم سيبقى راسخا في ذهني ولن أمد يدي على مال الشعب

قال عبد القادر بن قرينة، المترشح للرئاسيات المقبلة، أن محاكمة اليوم ستبقى راسخة في ذهنة، وسيعتبرها درسا له لكي لا يمد يدة على مال الشعب في حال دخوله قصر المرادية.

وأضاف بن قرينة، خلال تجمع شعبي في وهران، أن الشعب الجزائري من كل مناطق البلاد طالب بمحاربة الفساد والمفسدين.

وتابع المترشح: “الشعب اليوم يتابع مسلسل الفساد ممن قمعونا بالوطنية، وقد سقطوا بفضل الله وإرادة الشعب يوم 22 فيفري”.

وقال بن قرينة: “لن أقبل أبدا بأن أتمتع مع زوجتي وأبنائي بمال الشعب، وأترك الفقراء والأرامل يعانون”.