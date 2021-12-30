بن قرينة: من الضروري معالجة الثغرات الموجودة في قانون الإنتخابات

كشف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أن حركة البناء رغم حصولها على أغلبية الأصوات في بعض البلديات. لكن لم تفز بالرئاسة للمجلس بسبب التحالفات.

وقال بن قرينة خلال ندوة صحفية أجراها اليوم الخميس، أنه من الضروري معالجة الثغرات الموجودة في قانون الإنتخابات.

وتابع القول، أن هناك عدة ولايات وبلديات يحدث فيها الانسداد بسبب التحالفات. مشيرا إلى أن عدة اداريين مارسوا ضغطا حتى لا تتحصل حركة البناء على رئاسة المجالس الشعبية البلدية في بعض الولايات.

وأضاف رئيس حركة البناء الوطني، أنه بمجرد اعلان النتائج قلنا اننا نرحب بالتحالف مع اي حزب سياسي. ونحن مقبلون على إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة حركة البناء منفتحة على كل الأحزاب.

إقرأ أيضا:

بن قرينة: حركة البناء الوطني تعتز بالإنجازات الدبلوماسية المحققة

ويذكر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أكد سابقا أن حركته اننا تعتز بالإنجازات الدبلوماسية المحققة. منذ أن استرجعت الجزائر حريتها وسيادتها.

كما ثمن بن قرينة، عبر بيان له عبر صفحته الرسمية على”فايسبوك” بمناسبة اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية كل المجهودات المبذولة.

والتي ترجمها النشاط المكثف على الصعيد القاري والإقليمي والدولي، للقائمين على مصالح وزارة الخارجية في الحكومات المتعاقبة. والتي تهدف الى استرجاع مكانة الجزائر، الدولة القارة، في المحافل الدولية.

واضاف بن قرينة في نفس البيان، انه ومن منطلق الثبات على مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية في مساندة القضايا العادلة في العالم. والنابعة من بيان أول نوفمبر للثورة التحريرية المجيدة، التي ألهمت الحركات التحررية في العالم.

ومن هذا المنطلق يضيف نفس المتحدث، ان حركته تقف صفا صلبا مع الدولة وتشدّ أزرها في مواقفها الثابتة. لا تهزها الضغوط، الداعمة للشعوب في تقرير مصيرها وتصفية الاستعمار.

و على رأسها مواقف الجزائر ازاء القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل دائما قضية محورية في السياسة الخارجية للجزائر. وفي وجدان الجزائريين.

و القضية العادلة للشعب الصحراوي الشقيق ومساندته لكفاحه من أجل بسط سيادته على كامل أراضي دولته. بالإضافة الى مساندة مبادراتها في لم شمل الفرقاء الماليين ومرافقة الإخوة الليبيين لجمع الكلمة وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.