بن قرينة: نحن في أزمة حقيقة وإذا فشلت سأستقيل من رئاسة الجمهورية

قال مرشح رئاسيات ديسمبر، عبد القادر بن قرينة، بأن الجزائر تواجه أزمة حقيقية، وأن الرئيس المنتخب عليه مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع.

وأضاف بن قرينة، في لقاء مفتوح مع النخبة، اليوم الأحد، أن ضمانه للجزائريين في حال إنتخابه، هو مغادرة منصب رئيس الجمهورية، في حال فشله.

وتابع ذات المتحدث، أن وعوده للشعبب، كرفع الأجور، جهزها الخبراء، حتى لا تواجه البلاد أي عجز.

وتابع بن قرينة، أن الإقتصاد في الجزائر كان محتكرا من طرف أشخاص، لذا يجب أن نعمل على إحداث تغييرات جوهرية به.

وأضاف أن الإقتصاد الجزائري في غرفة الإنعاش، فإما أن يموت، أو أن نقوم بإنعاشه بتدابير جديدة ترتكز على مشاركة كل القطاعات، كالصناعة والزراعة والسياحة والطاقة.

وأكد بن قرينة، أنه سيؤسس لإقتصاد حر، ليس مسيرا من طرف الدولة، لتحويل المؤسسات، إلى الإنتاج، ورفع نسبة النمو، بالإستثمار في الجانب البشري، وتأسيس المؤسسات التي تخلق الثروة.