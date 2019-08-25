بن قرينة: ” نرفض إجراء ندوة وطنية للحوار تكفينا هيئة الوساطة”

رفض رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إجراء ندوة وطنية للحوار، مؤكدا أن التحاور مع هيئة الوساطة يكفي.

وفي الندوة الصحفية التي نشطها، عقب لقاءه بهيئة الوساطة والحوار، أنه تم التطرق وعرض القضايا التي تهم مستقبل الأمة والشعب.

وسلم بن قرينة في لقاءه مع كريم يونس، ملف القانون العضوي للانتخابات، مقترحا تعديل 41 مادة منه، و31 مادة جديدة.

ومن أهم المقترحات السياسية، إنشاء سلطة وطنية تشرف على العملية الانتخابية، وتعديل القانون العضوي بما يضمن الاشراف التام على العملية.

ودعا بن قرينة إلى تسليم الأحزاب السياسية مرخصات الحوار، الاولية، قبل المصادقة عليها.

كما طالب رئيس حركة البناء الوطني، بتغيير الحكومة الحالية، وعزل كل من عزله الحراك.

وشدد على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل للعمال، لكل مؤسسة اقتصادية تم إدانة صاحبها، حتى لا نقع في أزمة عمل.