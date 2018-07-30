بن قرينة… نشترك مع الأفلان في”تمدين”الحياة السياسية بالجزائر

قال عبد القدر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، إنّ حزبه يدعو إلى مبادرة وطنية تهدف إلى تعميق الديمقراطية الوطنية، وكذا تلبية المطالب الإجتماعية.

والوقوف إلى جانب المصلحة الوطنية وإبعاد الجيش الوطني الشعبي من الصراعات السياسية وتمدين الحياة السياسية بالجزائر.

وخلال نزوله ضيفا على قناة “النهار”، صرح رئيس حركة البناء الوطني، أنّ لهم قاسم مشترك مع حزب جبهة التحرير الوطني في ما يخص القيام بالمهام الدستورية للجيش.

كما أن لهم عديد النقاط المشتركة في وجهات النظر مع كل الأحزاب التي التقى بها وبخاصة حزب الأفلان.

وكذا ضرورة الإلتفاف حول المؤسسة العسكرية حتى تقوم بدورها وهذا بالتصدي لكل من يريد ضرب إستقرار الجزائر.